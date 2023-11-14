Группа GIRL CRUSH: профайл и факты об участницах

GIRL CRUSH — женская кпоп группа, которая начинала свой путь с танцев, а затем начала выпускать и музыку. Они дебютировали весной 2019 года с синглом «Memories» и выбрали для себя откровенную сексуальную концепцию, которую многие считают спорной. Узнайте о группе GIRL CRUSH и ее участницах больше в этом профайле!
|Название:
|GIRL CRUSH
|Хангыль:
|걸크러쉬
|Количество участниц:
|4
|Дебют:
|8 апреля 2019 года
|Лейбл:
|DAM Entertainment
|Название фандома:
|???
|Ссылки:
|Facebook: 걸그룹 걸크러쉬 – girl crush
YouTube: 걸그룹 걸크러쉬girl-crush official
Instagram: real_girlcrush
Fan Cafe: 걸크러쉬 (girl-crush) 공식 팬카페
Зиа
|Сценическое имя:
|Зиа / Zia / 지아
|Имя при рождении:
|Рю Джи А / Ryu Jia / 류지아
|Позиция:
|лидер, главная вокалистка
|День рождения:
|9 июня 199 года
|Знак зодиака:
|Близнецы
|Рост:
|163 см
|Вес:
|44 кг
|Группа крови:
|A
|MBTI:
|ISFP-T
Факты из личной жизни:
— У нее есть кот.
— Она изучает английский язык.
Любит / не любит:
— Ее специализация — пение и макияж.
— Ее хобби — путешествия и игры.
Тэри
|Сценическое имя:
|Тэри / Taeri / 태리
|Имя при рождении:
|Чон Тэ Ри / Jeong Taeri / 정태리
|Позиция:
|ведущая танцовщица, саб-вокалистка
|День рождения:
|29 марта 199 года
|Знак зодиака:
|Овен
|Рост:
|170 см
|Вес:
|48 кг
|Группа крови:
|A
|MBTI:
|ENTP-T
Любит / не любит:
— Хобби Тэри — просмотр драматических фильмов и прослушивание электронной музыки.
— Ее специальности — компьютерное программирование и актерское мастерство.
— Тэри занимается боевыми искусствами.
Карьера:
— Она — самая высокая и самая старщая участница.
— Таэри стала участницей GIRL CRUSH благодаря личному знакомству в DAM Entertainment.
— Она заявила, что хочет стать лидером Girl Crush.
Навыки и достижения:
— Владеет корейским и английским языками.
Боми
|Сценическое имя:
|Боми / Bomi / 보미
|Имя при рождении:
|Чон Бо Ми / Jeong Bomi / 정보미
|Позиция:
|главная танцовщица, главный рэпер, вижуал
|День рождения:
|12 мая 1996 года
|Знак зодиака:
|Телец
|Рост:
|164 см
|Вес:
|45 кг
|Группа крови:
|B
|MBTI:
|ENTJ-A
Факты из личной жизни:
— У нее много татуировок.
Любит / не любит:
— Ее специальность — танцы.
— Любимое животное Боми — кролик.
— Она любит фильмы Marvel.
— Хобби — прослушивание музыки.
— Любимый цвет — черный.
— Пример для подражания — Бритни Спирс.
— Ее любимый рэпер — Ники Минаж.
Карьера:
— В 2018 году, до того, как появилась группа GIRL CRUSH, Боми была моделью для автосалона «Nano Beam» в Сеуле.
— Боми стала хореографом дебютной песни GIRL CRUSH «Memories (메모리즈)».
— Раньше она была лидером (2018).
Навыки и достижения:
— Она знает корейский и немного английский языки.
Хаюн
|Сценическое имя:
|Хаюн / Hayun / 하윤
|Имя при рождении:
|Квон Ю Джин / Kwon Yujin / 권유진
|Позиция:
|макнэ
|День рождения:
|12 ноября 2005 года
|Знак зодиака:
|Скорпион
|Рост:
|168 см
|Вес:
|48 кг
Факты из личной жизни:
— Она родилась в городе Сихын, Кёнгидо, Южная Корея.
Карьера:
— Раньше она входила в состав группы Lucifer.
— Была участницей преддебютной женской группы BLAZE под сценическим именем Юджин.
— Бывшая участница группы BaBa под сценическим именем Йохва.
— Группа GIRL CRUSH столкнулась с критикой за то, что они, придерживаясь сексуальной концепции, приняли несовершеннолетнюю Хаюн. Агентство заявило, что до достижения совершеннолетия Хаюн будет лишь стажером.
— Хаюн начала активно выступать с группой в конце июня 2022 года, когда ей было 17 лет (18 лет по корейскому возрасту).
Навыки и достижения:
— Она выиграла футбольный трофей.
Ёна — бывшая участница
|Сценическое имя:
|Ёна / Yona / 요나
|Имя при рождении:
|Го Ё На / Go Yo Na / 고요나
|Позиция:
|ведущая вокалистка, макнэ
|День рождения:
|12 февраля 1997 года
|Знак зодиака:
|Водолей
|Рост:
|164 см
|Вес:
|52 кг
|Группа крови:
|MBTI:
|INTP
Любит / не любит:
— Ее специальность — латинские танцы.
— Увлечения: просмотр японских аниме и прослушивание музыки.
— Любимая песня — «Loca» группы Favorite.
— Ее любимое блюдо — курица.
— Любимое время года — зима.
— Любимая K-POP группа — BLACKPINK, а ее биас — Джису.
— Она является поклонницей Dreamcatcher, KARD, Everglow и AOA.
— Ей нравятся драконы.
Карьера:
— До дебюта она была бьюти-блогером на YouTube.
— Решила не продлевать контракт и ушла 2 декабря 2020 года по состоянию здоровья.
Навыки и достижения:
— Она говорит на корейском, английском и японском языках.
Сэхи — бывшая участница
|Сценическое имя:
|Сэхи / Seihee / 세히
|Имя при рождении:
|Ким Сэ Хи / Kim Seihee / 김세희
|День рождения:
|25 октября 1995 года
|Знак зодиака:
|Скорпион
|Рост:
|167 см
|Вес:
|48 кг
|Группа крови:
|A
Факты из личной жизни:
— У нее есть собаки.
Любит / не любит:
— Ее любимая еда — корн-дог.
— Любимый десерт — моти.
— Любит выкладывать селфи.
Карьера:
— Она попала в группу LAYSHA, когда из нее ушли Хёри и Сом.
— Сэхи покинула GIRL CRUSH до дебюта и дебютировала в LAYSHA.
Юка — бывшая участница
|Сценическое имя:
|Юка / Yuka / 유카
|Имя при рождении:
|Ким Хи Ён / Kim Heeyeon / 김희연
|Позиция:
|ведущая вокалистка, макнэ
|День рождения:
|20 января 1998 года
|Знак зодиака:
|Водолей
Факты из личной жизни:
— У нее был муж, популярный стример в Китае, но она развелась с ним, так как его фанаты стали нападать на нее за то, что она присоединилась к GirlCrush.
— После развода с мужем она стала воспитывать своего ребенка одна, как мать-одиночка.
Карьера:
— Она присоединилась к GirlCrush 17 марта 2021 года.
— Покинула группу 18 мая 2022 года по личным причинам.
ДжинДжин — бывшая участница
|Сценическое имя:
|ДжинДжин / JinJin / 진진
|Имя при рождении:
|???
|День рождения:
|6 января 1999 года
|Знак зодиака:
|Козерог
Факты из личной жизни:
— В 2016 году она взяла кошку.
— У нее есть татуировки и пирсинг.
— Дружит с KittiB.
Любит / не любит:
— Ее любимая еда — пицца.
— Она фанатка Джастина Бибера, CL, Сонми и Хёны.
Карьера:
— Она также является моделью.
Навыки и достижения:
— Может говорить по-английски.
— Она умеет играть на гитаре и петь, а также ремикшировать музыку / быть диджеем.
— Ей нравится эстетика 2000-х.
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Смотрите также:
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