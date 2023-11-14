Группа GIRL CRUSH: профайл и факты об участницах

GIRL CRUSH — женская кпоп группа, которая начинала свой путь с танцев, а затем начала выпускать и музыку. Они дебютировали весной 2019 года с синглом «Memories» и выбрали для себя откровенную сексуальную концепцию, которую многие считают спорной. Узнайте о группе GIRL CRUSH и ее участницах больше в этом профайле!

Зиа

Сценическое имя: Зиа / Zia / 지아 Имя при рождении: Рю Джи А / Ryu Jia / 류지아 Позиция: лидер, главная вокалистка День рождения: 9 июня 199 года Знак зодиака: Близнецы Рост: 163 см Вес: 44 кг Группа крови: A MBTI: ISFP-T

Факты из личной жизни:

— У нее есть кот.

— Она изучает английский язык.

Любит / не любит:

— Ее специализация — пение и макияж.

— Ее хобби — путешествия и игры.

Тэри

Сценическое имя: Тэри / Taeri / 태리 Имя при рождении: Чон Тэ Ри / Jeong Taeri / 정태리 Позиция: ведущая танцовщица, саб-вокалистка День рождения: 29 марта 199 года Знак зодиака: Овен Рост: 170 см Вес: 48 кг Группа крови: A MBTI: ENTP-T

Любит / не любит:

— Хобби Тэри — просмотр драматических фильмов и прослушивание электронной музыки.

— Ее специальности — компьютерное программирование и актерское мастерство.

— Тэри занимается боевыми искусствами.

Карьера:

— Она — самая высокая и самая старщая участница.

— Таэри стала участницей GIRL CRUSH благодаря личному знакомству в DAM Entertainment.

— Она заявила, что хочет стать лидером Girl Crush.

Навыки и достижения:

— Владеет корейским и английским языками.

Боми

Сценическое имя: Боми / Bomi / 보미 Имя при рождении: Чон Бо Ми / Jeong Bomi / 정보미 Позиция: главная танцовщица, главный рэпер, вижуал День рождения: 12 мая 1996 года Знак зодиака: Телец Рост: 164 см Вес: 45 кг Группа крови: B MBTI: ENTJ-A

Факты из личной жизни:

— У нее много татуировок.

Любит / не любит:

— Ее специальность — танцы.

— Любимое животное Боми — кролик.

— Она любит фильмы Marvel.

— Хобби — прослушивание музыки.

— Любимый цвет — черный.

— Пример для подражания — Бритни Спирс.

— Ее любимый рэпер — Ники Минаж.

Карьера:

— В 2018 году, до того, как появилась группа GIRL CRUSH, Боми была моделью для автосалона «Nano Beam» в Сеуле.

— Боми стала хореографом дебютной песни GIRL CRUSH «Memories (메모리즈)».

— Раньше она была лидером (2018).

Навыки и достижения:

— Она знает корейский и немного английский языки.

Хаюн

Сценическое имя: Хаюн / Hayun / 하윤 Имя при рождении: Квон Ю Джин / Kwon Yujin / 권유진 Позиция: макнэ День рождения: 12 ноября 2005 года Знак зодиака: Скорпион Рост: 168 см Вес: 48 кг

Факты из личной жизни:

— Она родилась в городе Сихын, Кёнгидо, Южная Корея.

Карьера:

— Раньше она входила в состав группы Lucifer.

— Была участницей преддебютной женской группы BLAZE под сценическим именем Юджин.

— Бывшая участница группы BaBa под сценическим именем Йохва.

— Группа GIRL CRUSH столкнулась с критикой за то, что они, придерживаясь сексуальной концепции, приняли несовершеннолетнюю Хаюн. Агентство заявило, что до достижения совершеннолетия Хаюн будет лишь стажером.

— Хаюн начала активно выступать с группой в конце июня 2022 года, когда ей было 17 лет (18 лет по корейскому возрасту).

Навыки и достижения:

— Она выиграла футбольный трофей.

Ёна — бывшая участница

Сценическое имя: Ёна / Yona / 요나 Имя при рождении: Го Ё На / Go Yo Na / 고요나 Позиция: ведущая вокалистка, макнэ День рождения: 12 февраля 1997 года Знак зодиака: Водолей Рост: 164 см Вес: 52 кг Группа крови: MBTI: INTP

Любит / не любит:

— Ее специальность — латинские танцы.

— Увлечения: просмотр японских аниме и прослушивание музыки.

— Любимая песня — «Loca» группы Favorite.

— Ее любимое блюдо — курица.

— Любимое время года — зима.

— Любимая K-POP группа — BLACKPINK, а ее биас — Джису.

— Она является поклонницей Dreamcatcher, KARD, Everglow и AOA.

— Ей нравятся драконы.

Карьера:

— До дебюта она была бьюти-блогером на YouTube.

— Решила не продлевать контракт и ушла 2 декабря 2020 года по состоянию здоровья.

Навыки и достижения:

— Она говорит на корейском, английском и японском языках.

Сэхи — бывшая участница

Сценическое имя: Сэхи / Seihee / 세히 Имя при рождении: Ким Сэ Хи / Kim Seihee / 김세희 День рождения: 25 октября 1995 года Знак зодиака: Скорпион Рост: 167 см Вес: 48 кг Группа крови: A

Факты из личной жизни:

— У нее есть собаки.

Любит / не любит:

— Ее любимая еда — корн-дог.

— Любимый десерт — моти.

— Любит выкладывать селфи.

Карьера:

— Она попала в группу LAYSHA, когда из нее ушли Хёри и Сом.

— Сэхи покинула GIRL CRUSH до дебюта и дебютировала в LAYSHA.

Юка — бывшая участница

Сценическое имя: Юка / Yuka / 유카 Имя при рождении: Ким Хи Ён / Kim Heeyeon / 김희연 Позиция: ведущая вокалистка, макнэ День рождения: 20 января 1998 года Знак зодиака: Водолей

Факты из личной жизни:

— У нее был муж, популярный стример в Китае, но она развелась с ним, так как его фанаты стали нападать на нее за то, что она присоединилась к GirlCrush.

— После развода с мужем она стала воспитывать своего ребенка одна, как мать-одиночка.

Карьера:

— Она присоединилась к GirlCrush 17 марта 2021 года.

— Покинула группу 18 мая 2022 года по личным причинам.

ДжинДжин — бывшая участница

Сценическое имя: ДжинДжин / JinJin / 진진 Имя при рождении: ??? День рождения: 6 января 1999 года Знак зодиака: Козерог

Факты из личной жизни:

— В 2016 году она взяла кошку.

— У нее есть татуировки и пирсинг.

— Дружит с KittiB.

Любит / не любит:

— Ее любимая еда — пицца.

— Она фанатка Джастина Бибера, CL, Сонми и Хёны.

Карьера:

— Она также является моделью.

Навыки и достижения:

— Может говорить по-английски.

— Она умеет играть на гитаре и петь, а также ремикшировать музыку / быть диджеем.

— Ей нравится эстетика 2000-х.

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